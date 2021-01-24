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На Донбассе зафиксировано девять обстрелов
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24 января 2021, 09:55 8

На Донбассе зафиксировано девять обстрелов

24 января 2021, 09:55 8
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Фото: Facebook
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23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южный, вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Гнутово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, January 23, 2021

Напомним, за минувшие сутки режим прекращения огня оккупанты нарушали шесть раз. Боевых потерь среди украинцев не было.

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