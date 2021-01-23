ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области: двое травмированных

Пострадавшие – пассажиры маршрутки, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения

Пострадавшие – пассажиры маршрутки, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения

Фото пресс-службы Львовской железной дороги

Сегодня на железнодорожном переезде на Львовщине столкнулись маршрутка «Львов - Пустомыты» и поезд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую железную дорогу.

Сегодня, 23 января, около 9 час. дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны – Любень Великий, что на Львовщине.

Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов – Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение, - сообщают в ведомстве.

В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение м. Пустомыты.

В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия, задержано движение двух пригородных поездов. Задержки в движении пассажирских поездов нет. По предварительным выводам, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

Сьогодні, 23 січня, близько 9 год. дорожньо-транспортна подія трапилася на залізничному переїзді 8 км перегону... Posted by Львівська Залізниця - Lviv Railway on Saturday, January 23, 2021

Как сообщалось ранее, 20 января на Львовщине перевернулся грузовик с тридцатью военнослужащими. Восемь человек госпитализированы.