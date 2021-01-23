14:52  23 января
Арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых взяли под стражу
10:50  23 января
Задержан полковник Альфы, который готовил убийство руководства СБУ, - СМИ
10:23  23 января
На Донбассе с начала суток – "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 января 2021, 15:13 5

ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области: двое травмированных

23 января 2021, 15:13 5
Читайте також українською мовою
Пострадавшие – пассажиры маршрутки, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения
Пострадавшие – пассажиры маршрутки, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения
Фото пресс-службы Львовской железной дороги
Читайте також
українською мовою

Сегодня на железнодорожном переезде на Львовщине столкнулись маршрутка «Львов - Пустомыты» и поезд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую железную дорогу.

Сегодня, 23 января, около 9 час. дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны – Любень Великий, что на Львовщине.

Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов – Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение, - сообщают в ведомстве.

В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение м. Пустомыты.

В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия, задержано движение двух пригородных поездов. Задержки в движении пассажирских поездов нет. По предварительным выводам, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

Сьогодні, 23 січня, близько 9 год. дорожньо-транспортна подія трапилася на залізничному переїзді 8 км перегону...

Posted by Львівська Залізниця - Lviv Railway on Saturday, January 23, 2021

Как сообщалось ранее, 20 января на Львовщине перевернулся грузовик с тридцатью военнослужащими. Восемь человек госпитализированы.

ДТП железная дорога Львовщина маршрутки правила
На Львовщине из-за сдвига почвы без газоснабжения остались полтысячи абонентов
21 января 2021, 13:57
На Львовщине из-за взрыва случился пожар в деревянной церкви
20 января 2021, 13:14
В Киеве автомобиль пошел под лед: водитель хотел "эффектно" покататься по озеру
17 января 2021, 13:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Все публикации »
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »