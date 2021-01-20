У Миколаєві затримали екснардепа Жолобецького

Підозрюють у п'яному водінні і нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському

Підозрюють у п'яному водінні і нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському

Фото з відкритих джерел

Увечері у вівторок, 19 січня, у Миколаєві стався конфлікт між екіпажем патрульної поліції і колишнім народним депутатом України Олександром Жолобецким.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.

Поліцейські запідозрили чоловіка у водінні в нетверезому стані, він намагався втекти на своєму автомобілі, його наздогнали, спілкування з патрульними переросло у конфлікт.

Як з'ясувалося, на телефон 102 надійшов анонімний телефонний дзвінок. Чоловік повідомив, що водій автомобіля "Лексус" після випивання в одному з питних закладів Миколаєва, сідає в авто і збирається їхати. Патрульні зупинили вказаний анонімом автомобіль на вул. Адмірала Макарова. Водій з авто не вийшов, а після нетривалого спілкування з патрульними через відчинене бокове скло, несподівано натиснув на газ і спробував втекти, - повідомляють у виданні.

Поліцейські наздогнали автомобіль біля будинку №12 по вул. Правди. Тут водій вийшов з авто і назвав своє ім'я — Олександр Жолобецький, колишній народний депутат України. На пропозицію пройти тест на алкотестері Драгер Жолобецький відповів відмовою, відмовився він також проїхати і в нарколабораторію. Спілкування з патрульними швидко переросло у конфлікт, в ході якого поліцейським довелося надіти на нардепа наручники. У результаті бійки у Жолобецького також виявилося розбите обличчя.

Врешті решт колишнього нардепа і його дружину, яка також їхала в автомобілі, доставили до Заводського райвідділу поліції. Конфлікт продовжився і тут: Жолобецький намагався піти, поліцейські його не відпускали, пояснюючи йому, що він підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

Конфлікти періодично переростали у бійки.

В результаті поліція відпустила затриманих екс-нардепа та його дружину - складено 4 протоколи. Найсерйознішим є протокол за статтею 130 КУпАП - "Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння". Крім того, ще один протокол складено за статтею 126 Адмінкодексу за відмову пред'явити водійське посвідчення на вимогу поліції. І, нарешті, третій протокол по 122-2 - "Невиконання водієм вимоги про зупинку". Ще один протокол - за статтею 173 КУпАП "Дрібне хуліганство", - складений відносно дружини екс-депутата.

Довідка. Олександр Жолобецький на дострокових парламентських виборах 2014 року балотувався від партії "Блок Петра Порошенка" (одномандатний округ №129, Миколаївська область). Переміг з результатом 39,63%. Народний депутат 8-го скликання. Член депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", голова підкомітету з питань страхової діяльності Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Як повідомлялося раніше, 9 грудня у Києві побили нардепа Юрченка, якого підозрюють у корупції.