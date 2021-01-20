В Николаеве задержали экс-нардепа Жолобецкого

Подозревают в пьяном вождении и нанесении телесных повреждений полицейскому

Подозревают в пьяном вождении и нанесении телесных повреждений полицейскому

Фото из открытых источников

Вечером во вторник, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Полицейские заподозрили мужчину в вождении в нетрезвом состоянии, он пытался скрыться на своём автомобиле, его догнали, общение с патрульными переросло в конфликт.

Как выяснилось, на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля "Лексус", выпивавший в одном из питейных заведений Николаева, садится в авто и собирается ехать. Патрульные остановили указанный анонимом автомобиль на ул. Адмирала Макарова. Водитель из авто не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться, - сообщают в издании.

Полицейские догнали автомобиль возле дома №12 по ул. Правды. Здесь водитель вышел из авто и назвал свое имя — Александр Жолобецкий, бывший народный депутат Украины. На предложение пройти тест на алкотестере Драгер Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию. Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Жолобецкого также оказалось разбито лицо.

В конце-концов бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции. Конфликт продолжился и здесь: Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Конфликты периодически перерастали в потасовки.

В итоге полиция отпустила задержанных экс-нардепа и его жену — составлены 4 протокола.

Самым серьезным является протокол по статье 130 КУпАП - "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения". Кроме того, еще один протокол составлен по статье 126 Админкодекса за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции. И, наконец, третий протокол по 122-2 - "Невыполнение водителем требования об остановке".

Еще один протокол — по статье 173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - составлен в отношении жены экс-депутата.

Справка. Александр Жолобецкий на досрочных парламентских выборах 2014 года балотировался от партии "Блок Петра Порошенко" (одномандатный округ №129, Николаевская область). Победил с результатом 39,63%. Народный депутат 8-го созыва. Член депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам страховой деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Киеве побили нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции.