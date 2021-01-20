Лікарі первинної ланки і населення недостатньо обізнані про симптоми онкології, - Степанов

35% злоякісних утворень в Україні виявлені на 3 і 4 стадії захворювання

35% злоякісних утворень в Україні виявлені на 3 і 4 стадії захворювання

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В Україні більше одного мільйона людей мають онкологічні захворювання, щороку від раку помирають до 80 тис. людей.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За даними Національного канцер-реєстру, кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання, в Україні зараз більше ніж 1 млн. Щороку рак стає причиною смерті до 80 тис. громадян, - сказав Степанов.

За його словами, у 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання.

Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки так і серед населення, - додав Степанов.

Як повідомлялося раніше, Степанов закликав українців здавати ПЛР-тести на COVID-19. У сімейних лікарів є засоби для тестування, вважає міністр.