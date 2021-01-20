Врачи первичного звена и население недостаточно осведомлены о симптомах онкологии, - Степанов

35% злокачественных образований в Украине выявлены на 3 и 4 стадии заболевания

35% злокачественных образований в Украине выявлены на 3 и 4 стадии заболевания

Фото из открытых источников

В Украине более одного миллиона людей имеют онкологические заболевания, ежегодно от рака умирают до 80 тысяч людей.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По данным Национального канцер-реестра, количество людей, которые болеют онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более чем 1 млн. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тыс. граждан, - сказал Степанов.

По его словам, в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.

Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований, как среди врачей первичного звена, так и среди населения, - добавил Степанов.

Как сообщалось ранее, Степанов призвал украинцев сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. У семейных врачей есть средства для тестирования, считает министр.