Степанов розповів, яким може бути карантин в Україні вже до літа

Міністр сподівається, що ситуація з коронавірусом у 2021 році не буде такою складною

Міністр сподівається, що ситуація з коронавірусом у 2021 році не буде такою складною

Фото: МОЗ

2021 рік в Україні, швидше за все, пройде "під знаком" коронавірусу. Однак є ймовірність, що ситуація з COVID-19 не буде такою складною, як у 2020-му.

Як пише RegioNews, такий прогноз в інтерв'ю виданню "Страна.юа" озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Думаю, так. Ми точно будемо тривалий період жити з цим", - відповів Степанов на питання журналіста, чи буде 2021 рік "під знаком ковіда?" При цьому він додав, що після початку вакцинації завжди потенційно знижується кількість хворих. "Тому я сподіваюся, що 2021-й рік ми будемо жити в коронавірусній повістці, але не в такій важкій, як в 2020-му році. У мене є бажання, щоб вже до літа 2021-го року карантин був практично скасований", - додав міністр. Він допустив, що до цього часу можуть залишитися "якісь мінімальні обмеження, в тому числі носіння маски в закритих приміщеннях". "Не думаю, що це викликає у когось сильне обурення. На вулиці можна без маски. Хотілося б звести карантинні обмеження до мінімуму", - сказав Степанов. Нагадаємо, Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня.

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