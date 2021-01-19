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19 января 2021, 19:05 4

Степанов рассказал, каким может быть карантин в Украине уже к лету

19 января 2021, 19:05 4
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Министр надеется, что ситуация с коронавирусом в 2021 году не будет такой сложной
Министр надеется, что ситуация с коронавирусом в 2021 году не будет такой сложной
Фото: Минздрав
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2021 год в Украине, скорее всего, пройдет "под знаком" коронавируса. Однако есть вероятность, что ситуация с COVID-19 не будет такой сложной, как в 2020-ом.

Как пишет RegioNews, такой прогноз в интервью изданию "Страна.юа" озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Думаю, да. Мы точно будем длительное период жить с этим", - ответил Степанов на вопрос журналиста, будет 2021 год "под знаком ковида?"

При этом он добавил, что после начала вакцинации всегда потенциально снижается количество больных.

"Поэтому я надеюсь, что 2021-й год мы будем жить в коронавирусной повестке, но не в такой тяжелой, как в 2020-м году. У меня есть желание, чтобы уже до лета 2021-го года карантин был практически отменен", - добавил министр.

Он допустил, что к этому времени могут остаться какие-то минимальные ограничения, в том числе ношение маски в закрытых помещениях".

"Не думаю, что это вызывает у кого-то сильное возмущение. На улице можно без маски. Хотелось бы свести карантинные ограничения до минимума", - сказал Степанов.

Напомним, Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта.

Украина министр Минздрав Министерство маски
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