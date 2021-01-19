В Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч

Суд призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі

Суд призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі

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Новоайдарський районний суд визнав винним ексвиконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Суд Луганської області призначив ексчиновнику покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.

У суді прокурорами було доведено, що службова особа отримала 500 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині контррозвідка СБУ викрила схему постачання непридатних снарядів Збройним Силам на 50 млн грн.