В Харькове "евробляхеры" устроили акцию протеста

Протестующие собрались возле здания Управления патрульной полиции по Харьковской области

Протестующие собрались возле здания Управления патрульной полиции по Харьковской области

Фото: "Общественное"

В понедельник, 18 января 2021 года около ста человек устроили акцию протеста возле здания Управления патрульной полиции по Харьковской области.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное", митингующие требовали объяснить, на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

"Заявили, что владельцев авто на еврономерах будут штрафовать минимум на 8,5 тысячи гривен, при повторном нарушении - на 17 тысяч гривен. Люди собрались, чтобы выразить по этому поводу свое недовольство и отстоять свои права", - сказал журналистам один из участников акции.

К протестующим вышла руководитель Управления патрульной полиции Елена Стрижак.

"То, что у нас появился доступ к таможенной базе, это правда, на информационный запрос "Авто Евро Силы" я дала ответ", — сказала она.

Напомним, 20 ноября 2020 года система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать владельцев "евроблях".