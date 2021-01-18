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18 января 2021, 16:58 8

В Украине уже подготовили два самолета для перевозки вакцины от коронавируса

18 января 2021, 16:58 8
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В МАУ считают, что доставка вакцины от COVID авиационным транспортом является самым быстрым и надежным способом
В МАУ считают, что доставка вакцины от COVID авиационным транспортом является самым быстрым и надежным способом
Фото из открытых источников
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Для перевозки вакцины от COVID в Украине уже подготовили два самолета. Данные самолеты могут быть задействованы не только для поставок в Украину.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении компании "Международные авиалинии Украины" в Facebook.

Сообщается, что доставка вакцины от COVID авиационным транспортом является самым быстрым и надежным способом с учетом соблюдения необходимых температурных режимов.

"С целью обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины как груза. С начала действия карантина МАУ перевезла 870 тонн грузов медицинского назначения", - говорится в сообщении.

Во всем мире от начала 2021 года началась активная стадия вакцинации населения, которая будет иметь тенденцию к увеличению...

Posted by Fly UIA on Monday, January 18, 2021

Напомним, ранее нардеп назвал вероятную цену вакцины от коронавируса в частных клиниках.

коронавирус Украина МАУ вакцина самолет
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