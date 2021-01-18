На Водохреще на водоймах будуть чергувати 2 тисячі рятувальників

Вони слідкуватимуть за дотриманням правил безпеки задля уникнення нещасних випадків

Вони слідкуватимуть за дотриманням правил безпеки задля уникнення нещасних випадків

Фото: ДСНС

19 січня на свято Водохреща в Україні на водоймах будуть чергувати майже 2 тисячі рятувальників, також розгорнуть понад 600 постів у всіх регіонах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Відомо, що в кожному регіоні України в офіційно визначених місцях для купання будуть чергувати рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники.

Загалом, на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Цього дня на водних об'єктах від ДСНС чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в усіх регіонах країни фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.

Нагадаємо, у Києві автомобіль пішов під лід: водій хотів "ефектно" покататися по озеру, водій намагався витягнути свій автомобіль буксиром.