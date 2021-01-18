10:58  18 січня
Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
12:22  18 січня
Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
08:06  18 січня
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 січня 2021, 13:22 121

Труханов назвав хостели "притонами" і доручив терміново перевірити всі готелі

18 січня 2021, 13:22 121
Читайте также на русском языке
Житловий будинок, в якому сталася пожежа 17 січня, був хостелом, який здавався в оренду
Житловий будинок, в якому сталася пожежа 17 січня, був хостелом, який здавався в оренду
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився, щоб керівники райадміністрацій міста підготували перелік і перевірили договори оренди приватних хостелів, які не оформлені офіційно.

Про це стало відомо під час дистанційного засідання оперативного штабу мерії, передає RegioNews.

Ми повинні щодня писати листи до відповідних органів, щоб вони реагували на це. Бо наша бездіяльність дає людям можливість, і це правильно, думати, що ми покриваємо всі ці притони", - підкреслив Геннадій Труханов.

Відомо, що мер Одеси доручив перевірити договір оренди хостелу, де трапилася трагедія і хто саме вводив будівлю в експлуатацію.

Як повідомив голова Приморської райадміністрації Марат Корольов, власника хостела, який за фактом є житловим будинком у приватній власності, відразу поліція забрала до райвідділу, де він дав свідчення.

Також Корольов додав, що після пожежі мерія переселила у готель "Адмірал" 8 осіб.

Людей нагодували і напоїли теплим чаєм, взяли всі дані для контакту. Зараз люди перебувають у готелі", - повідомив він.

Нагадаємо, слідчі Одеської області розглядають дві версії причин пожежі в готелі на вулиці Посмітного, 10/12.

пожежа перевірки рятувальники готель Геннадій Труханов
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »