Труханов назвав хостели "притонами" і доручив терміново перевірити всі готелі

Житловий будинок, в якому сталася пожежа 17 січня, був хостелом, який здавався в оренду

Житловий будинок, в якому сталася пожежа 17 січня, був хостелом, який здавався в оренду

Фото: з відкритих джерел

Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився, щоб керівники райадміністрацій міста підготували перелік і перевірили договори оренди приватних хостелів, які не оформлені офіційно.

Про це стало відомо під час дистанційного засідання оперативного штабу мерії, передає RegioNews.

Ми повинні щодня писати листи до відповідних органів, щоб вони реагували на це. Бо наша бездіяльність дає людям можливість, і це правильно, думати, що ми покриваємо всі ці притони", - підкреслив Геннадій Труханов.

Відомо, що мер Одеси доручив перевірити договір оренди хостелу, де трапилася трагедія і хто саме вводив будівлю в експлуатацію.

Як повідомив голова Приморської райадміністрації Марат Корольов, власника хостела, який за фактом є житловим будинком у приватній власності, відразу поліція забрала до райвідділу, де він дав свідчення.

Також Корольов додав, що після пожежі мерія переселила у готель "Адмірал" 8 осіб.

Людей нагодували і напоїли теплим чаєм, взяли всі дані для контакту. Зараз люди перебувають у готелі", - повідомив він.

Нагадаємо, слідчі Одеської області розглядають дві версії причин пожежі в готелі на вулиці Посмітного, 10/12.