На Крещение на водоемах будут дежурить 2 тысячи спасателей

Они будут следить за соблюдением правил безопасности ради избежания несчастных случаев

Они будут следить за соблюдением правил безопасности ради избежания несчастных случаев

Фото: ГСЧС

19 января на праздник Крещения в Украине на водоемах будут дежурить почти 2 тысячи спасателей, также развернут более 600 постов во всех регионах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Известно, что в каждом регионе Украины в официально определенных местах для купания будут дежурить спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники.

В целом, на водоемах страны установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В этот день на водных объектах от ГСЧС будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, во всех регионах страны специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по поводу безопасного пребывания на замерзших реках и озерах.

Напомним, в Киеве автомобиль пошел под лед: водитель хотел "эффектно" покататься по озеру, водитель пытался вытащить свой автомобиль буксиром.