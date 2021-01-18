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18 січня 2021, 12:51 602

Біля Рівного два десятка рятувальників гасять масштабну пожежу на складі

18 січня 2021, 12:51 602
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Причина пожежі та завдані збитки встановлюються
Причина пожежі та завдані збитки встановлюються
Фото: ДСНС
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У місті Здолбунів Рівненської області сьогодні, 18 січня, сталася пожежа на складі, де зберігалися залишки тирси та кукурудзи. Складність пожежі була через велику площу та значне пожежне навантаження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

18 січня о 05:00 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в місті Здолбунів по вулиці Шевченка. Горів неексплуатуючий склад розміром 150х30 м., де зберігалися рештки тирси та кукурудзи", - повідомили рятувальники.

На місці події працюють 22 рятувальники зі Здолбунова та Рівного. Наразі пожежу локалізували, проводять заходи стосовно остаточної ліквідації.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, слідчі Одеської області розглядають дві версії причин пожежі в готелі на вулиці Посмітного, 10/12.

ліквідація пожежа рятувальники ДСНС Приміщення
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