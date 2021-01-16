15:50  16 січня
ДБР спіймало на хабарі керівників Нацагентства з акредитації
12:17  16 січня
На Прикарпатті горів хімзавод: пожежу гасили півсотні рятівників
17:38  16 січня
Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
16 січня 2021, 15:13 10

На Київщині люди через підвищення тарифів перекрили рух транспорту

16 січня 2021, 15:13 10
Читайте также на русском языке
Люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини
Люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини
Фото: Telegram
Читайте также
на русском языке

У суботу, 16 січня, жителі Борисполя Київської області перекрили рух транспорту, протестуючи проти підвищення тарифів на газ.

Як повідомляє RegioNews, відповідні кадри були опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"В Борисполі місцеві мешканці перекрили дорогу. Схоже, протестують проти підняття тарифів", - йдеться в повідомленні.

На ролику видно, що люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини.

Нагадаємо, 15 січня Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.

Україна бунт протест митинг протести
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »