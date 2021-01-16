На Київщині люди через підвищення тарифів перекрили рух транспорту
Люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини
Люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини
У суботу, 16 січня, жителі Борисполя Київської області перекрили рух транспорту, протестуючи проти підвищення тарифів на газ.
Як повідомляє RegioNews, відповідні кадри були опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"В Борисполі місцеві мешканці перекрили дорогу. Схоже, протестують проти підняття тарифів", - йдеться в повідомленні.
На ролику видно, що люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини.
Нагадаємо, 15 січня Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.
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