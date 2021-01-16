На Київщині люди через підвищення тарифів перекрили рух транспорту

Люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини

Люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини

Фото: Telegram

У суботу, 16 січня, жителі Борисполя Київської області перекрили рух транспорту, протестуючи проти підвищення тарифів на газ.

Як повідомляє RegioNews, відповідні кадри були опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"В Борисполі місцеві мешканці перекрили дорогу. Схоже, протестують проти підняття тарифів", - йдеться в повідомленні.

На ролику видно, що люди ходять по пішохідному переходу без зупинки, не пропускаючи машини.

Нагадаємо, 15 січня Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.