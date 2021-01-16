На Киевщине люди из-за повышения тарифов перекрыли движение транспорта
Люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины
Люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины
В субботу, 16 января, жители Борисполя в Киевской области перекрыли движение транспорта, протестуя против повышения тарифов на газ.
Как сообщает RegioNews, соответствующие кадры были опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"В Борисполе местные жители перекрыли дорогу. Похоже, протестуют против поднятия тарифов", - говорится в сообщении.
На ролике видно, что люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины.
Напомним, 15 января Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах.
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