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16 января 2021, 15:13 17

На Киевщине люди из-за повышения тарифов перекрыли движение транспорта

16 января 2021, 15:13 17
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Люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины
Люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины
Фото: Telegram
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В субботу, 16 января, жители Борисполя в Киевской области перекрыли движение транспорта, протестуя против повышения тарифов на газ.

Как сообщает RegioNews, соответствующие кадры были опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"В Борисполе местные жители перекрыли дорогу. Похоже, протестуют против поднятия тарифов", - говорится в сообщении.

На ролике видно, что люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины.

Напомним, 15 января Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах.

Украина бунт протест митинг протесты
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