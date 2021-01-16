На Киевщине люди из-за повышения тарифов перекрыли движение транспорта

Люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины

Люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины

Фото: Telegram

В субботу, 16 января, жители Борисполя в Киевской области перекрыли движение транспорта, протестуя против повышения тарифов на газ.

Как сообщает RegioNews, соответствующие кадры были опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"В Борисполе местные жители перекрыли дорогу. Похоже, протестуют против поднятия тарифов", - говорится в сообщении.

На ролике видно, что люди ходят по пешеходному переходу без остановки, не пропуская машины.

Напомним, 15 января Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах.