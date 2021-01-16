У Харкові сталася смертельна ДТП: жінку збили на острівці безпеки

Від удару дівчина відлетіла на кілька метрів від острівця безпеки

Від удару дівчина відлетіла на кілька метрів від острівця безпеки

Фото з відкритих джерел

У Харкові на пр. Гагаріна на смерть збили дівчину-пішохода. ДТП сталося вдень 16 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Місто Х". Наголошується, що з парковки супермаркету "Метро" виїжджав автомобіль. У нього на повній швидкості врізалася KIA Optima, яку відкинуло на острівець безпеки, де стояла дівчина. Від удару жінку підкинуло вгору, вона відлетіла на кілька метрів. Від отриманих травм харків'янка загинула на місці. Водій, який проїжджав повз, встиг зняти на відеореєстратор момент аварії. Деталі встановлюються. Нагадаємо, на Львівщині у масштабному ДТП постраждали десять осіб.

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