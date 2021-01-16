В Харькове произошло смертельное ДТП: женщину сбили на островке безопасности
От удара девушка отлетела на несколько метров от островка безопасности
От удара девушка отлетела на несколько метров от островка безопасности
В Харькове на пр. Гагарина насмерть сбили девушку-пешехода. ДТП случилось днем 16 января.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Город Х".
Отмечается, что с парковки супермаркета "Метро" выезжал автомобиль. В него на полной скорости врезалась KIA Optima, которую отбросило на островок безопасности, где стояла девушка. От удара женщину подбросило вверх, она отлетела на несколько метров. От полученных травм харьковчанка погибла на месте.
Водитель, который проезжал мимо, успел заснять на видеорегистратор момент аварии.
Детали устанавливаются.
Напомним, на Львовщине в масштабном ДТП пострадали десять человек.
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