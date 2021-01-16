На Рівненщині судитимуть диверсанта за спробу підриву водоканалу

У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

Фото з відкритих джерел

До суду скерований обвинувальний акт стосовно жителя Одеської області за вчинення державної зради та закінчений замах на диверсію. Він намагався підірвати водоканал в Рівненській області.

Як пише RegioNews, про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України. Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи намагався встановити контакт зі співробітниками спецслужб Російської Федерації та надалі вийшов на зв'язок з особою, яка представилася працівником ФСБ РФ. Після чого, на виконання його завдання, обвинувачений збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області. Також він 12 вересня 2020 року за завданням свого куратора, шляхом дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури "Рівнеоблводоканалу" під час чого і був затриманий. Оперативний супровід з викриття забезпечувався відділом контррозвідки Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Досудове розслідування проводилося слідчим відділом Управління СБУ в області. У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Раніше повідомлялося, що на Донеччині чотирьох організаторів "референдуму" можуть посадити на 10 років.

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