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16 січня 2021, 13:30 4

На Рівненщині судитимуть диверсанта за спробу підриву водоканалу

16 січня 2021, 13:30 4
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У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років
У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років
Фото з відкритих джерел
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До суду скерований обвинувальний акт стосовно жителя Одеської області за вчинення державної зради та закінчений замах на диверсію. Він намагався підірвати водоканал в Рівненській області.

Як пише RegioNews, про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи намагався встановити контакт зі співробітниками спецслужб Російської Федерації та надалі вийшов на зв'язок з особою, яка представилася працівником ФСБ РФ. Після чого, на виконання його завдання, обвинувачений збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області.

Також він 12 вересня 2020 року за завданням свого куратора, шляхом дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури "Рівнеоблводоканалу" під час чого і був затриманий.

Оперативний супровід з викриття забезпечувався відділом контррозвідки Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Досудове розслідування проводилося слідчим відділом Управління СБУ в області.

У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині чотирьох організаторів "референдуму" можуть посадити на 10 років.

Офіс генпрокурора Україна прокуратура Рівне в'язниця
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