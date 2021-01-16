На Ровенщине будут судить диверсанта за попытку подрыва водоканала

В случае доказательства вины, обвиняемому, который ранее уже был судим за разбойное нападение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет

В случае доказательства вины, обвиняемому, который ранее уже был судим за разбойное нападение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет

Фото из открытых источников

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Одесской области за совершение государственной измены и законченное покушение на диверсию. Он пытался взорвать водоканал в Ровенской области.

Как пишет RegioNews, об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины. Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе пытался установить контакт с сотрудниками спецслужб Российской Федерации и в дальнейшем вышел на связь с лицом, который представился работником ФСБ РФ. После чего, на выполнение его задания, обвиняемый собирал и передавал подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он 12 сентября 2020 года по заданию своего куратора, путем дистанционного подрыва, пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры "Ровнооблводоканала" во время чего и был задержан. Оперативное сопровождение по раскрытию обеспечивался отделом контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Досудебное расследование проводилось следственным отделом Управления СБУ в области. В случае доказательства вины, обвиняемому, который ранее уже был судим за разбойное нападение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Ранее сообщалось, что на Донетчине четырех организаторов "референдума" могут посадить на 10 лет.

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