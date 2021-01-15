В уряді остаточно повідомили, чи продовжать локдаун після 24 січня
В Україні діятиме після 24 січня помаранчева зона
В Україні діятиме після 24 січня помаранчева зона
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що обмеження жорсткого карантину перестануть діяти після 24 січня.
Як передає RegioNews, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "Україна 24".
"Цей карантин, який триває в Україні, завершиться 24 числа. З 25 ми перейдемо, імовірно, до "помаранчевої" зони, яка діяла до запровадження ось цих правил", - розповів Шмигаль.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня.
Також повідомлялося, що після 24 січня карантин не скасують, його продовжать до кінця лютого.
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