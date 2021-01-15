09:44  15 січня
Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації
11:47  15 січня
У столиці на Майдані - мітинг: люди вимагають зниження тарифів на комуналку
10:06  15 січня
На Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень - ОБСЄ
UA | RU
UA | RU
15 січня 2021, 12:59 16

В уряді остаточно повідомили, чи продовжать локдаун після 24 січня

15 січня 2021, 12:59 16
Читайте также на русском языке
В Україні діятиме після 24 січня помаранчева зона
В Україні діятиме після 24 січня помаранчева зона
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що обмеження жорсткого карантину перестануть діяти після 24 січня.

Як передає RegioNews, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "Україна 24".

"Цей карантин, який триває в Україні, завершиться 24 числа. З 25 ми перейдемо, імовірно, до "помаранчевої" зони, яка діяла до запровадження ось цих правил", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня.

Також повідомлялося, що після 24 січня карантин не скасують, його продовжать до кінця лютого.

локдаун
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »