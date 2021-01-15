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15 січня 2021, 09:44 4

Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації

15 січня 2021, 09:44 4
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Міністр прогнозує початок масової вакцинації вже в лютому
Міністр прогнозує початок масової вакцинації вже в лютому
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації, так само як і громадяни Європейського союзу.

Як передає RegioNews, про це Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дозволять Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

Я думаю, що в лютому, який наступить вже за два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всю решту документів, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, будуть отримувати так само і громадяни України", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19.

Також у Кабміні сказали, скільки всього доз COVID-вакцин безкоштовно отримає Україна.

коронавірус паспорт Україна вакцина Максим Степанов
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