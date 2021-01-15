Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації

Як передає RegioNews, про це Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дозволять Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

Я думаю, що в лютому, який наступить вже за два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всю решту документів, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, будуть отримувати так само і громадяни України", - сказав Степанов.