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12 січня 2021, 15:00 24

Житель Запоріжжя на позашляховику намагався прорватися в окупований Крим

12 січня 2021, 15:00 24
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Прикордонники примусово зупинили автомобіль та затримали водія
Прикордонники примусово зупинили автомобіль та затримали водія
Фото: dpsu.gov.ua
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11 січня на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" мешканець Запоріжжя здійснив спробу прорватися на авто в тимчасово окупований Росією Крим.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Керувальник позашляховика "Nissan X-Trail”, житель м. Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд", - розповіли прикордонники.

Відомо, що водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів на виїзному шлагбаумі. Після цього прикордонники змогли дістати 29-річного чоловіка з салону автомобіля та затримати його.

Зловмисник продовжував чинив опір, лаявся та погрожував правоохоронцям.

За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору... прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності. Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Керченському мосту окупанти майже всю ніч утримували понад 100 кримських татар.

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