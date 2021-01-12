Житель Запоріжжя на позашляховику намагався прорватися в окупований Крим
11 січня на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" мешканець Запоріжжя здійснив спробу прорватися на авто в тимчасово окупований Росією Крим.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.
Керувальник позашляховика "Nissan X-Trail”, житель м. Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд", - розповіли прикордонники.
Відомо, що водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів на виїзному шлагбаумі. Після цього прикордонники змогли дістати 29-річного чоловіка з салону автомобіля та затримати його.
Зловмисник продовжував чинив опір, лаявся та погрожував правоохоронцям.
За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору... прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності. Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Керченському мосту окупанти майже всю ніч утримували понад 100 кримських татар.