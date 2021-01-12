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12 января 2021, 15:00 24

Житель Запорожья на внедорожнике пытался прорваться в оккупированный Крым

12 января 2021, 15:00 24
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Пограничники принудительно остановили автомобиль и задержали водителя
Пограничники принудительно остановили автомобиль и задержали водителя
Фото: dpsu.gov.ua
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11 января на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" житель Запорожья совершил попытку прорваться на авто во временно оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель г. Запорожье, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд", - рассказали пограничники.

Известно, что водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств на выездном шлагбауме. После этого пограничники смогли достать 29-летнего мужчину из салона автомобиля и задержать его.

Злоумышленник продолжал сопротивляться, ругался и угрожал стражам порядка.

За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение ... пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанного и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения", - говорится в сообщении.

Напомним, на Керченском мосту оккупанты почти всю ночь удерживали более 100 крымских татар.

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