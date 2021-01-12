На Керченському мосту окупанти майже всю ніч утримували понад 100 кримських татар

Вони прямували в російський Ростов-на-Дону на засідання суду, щоб підтримати затриманих

Вони прямували в російський Ростов-на-Дону на засідання суду, щоб підтримати затриманих

Фото: Facebook

Російські окупанти близько 9 годин утримували на Керченському мосту близько 120 кримських татар, щоб не випустити їх з Криму на суд у російському Ростові-на-Дону, де вони хотіли підтримати своїх співвітчизників - фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", яким 12 січня оголосять вирок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook "Кримської солідарності".

Вночі на посту ДПС ДІБДР близько 9 годин незаконно утримували близько 120 осіб - без гарячого пиття, їжі, при мінусовій температурі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на Керченському мосту окупанти забирали у кримських татар документи для перевірки, фотографували паспорта. Це було зроблено, щоб не випустити їх з Криму.

Повертати документи їм почали рано вранці 12 січня, однак їхати в Ростов-на-Дону все одно не дозволили - тільки назад в окупований Крим.

Нагадаємо, після анексії Криму часто проходять обшуки у журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір". Захисники заарештованих і засуджених по "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Раніше повідомлялося, що 31 серпня в окупованому Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар. Також 7 липня у ході масових обшуків, які проходять в окупованому Криму затримано шестеро осіб.

Нагадаємо, що Денісова закликала владу надати соціальний захист дітям кримських політв’язнів.