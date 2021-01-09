У Миколаєві від вибуху гранати у дворі будинку загинув місцевий мешканець
Сьогодні, 9 січня в результаті вибуху в дворі приватного будинку в Заводському районі Миколаєва загинув 51-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає RegioNews.
Повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Заводському районі надійшло до поліції сьогодні, 9 січня, близько 13:10. Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП, обстеживши територію, виявили мертвим жителя будинку. За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5”, - йдеться в повідомленні.
За фактом інциденту правоохоронці порушили кримінальну справу. Основні версії загибелі потерпілого - самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами.
Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них. Обставини вибуху, його причини та походження вибухового пристрою встановлюються.
Нагадаємо, у місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу.