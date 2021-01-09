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09 січня 2021, 18:01 6

У Миколаєві від вибуху гранати у дворі будинку загинув місцевий мешканець

09 січня 2021, 18:01 6
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За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула бойова граната РГД-5
За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула бойова граната РГД-5
Фото: Нацполіція
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Сьогодні, 9 січня в результаті вибуху в дворі приватного будинку в Заводському районі Миколаєва загинув 51-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

Повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Заводському районі надійшло до поліції сьогодні, 9 січня, близько 13:10. Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП, обстеживши територію, виявили мертвим жителя будинку. За попередніми висновками спеціалістів, вибухнула граната РГД-5”, - йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту правоохоронці порушили кримінальну справу. Основні версії загибелі потерпілого - самогубство та необережне поводження з вибуховими речовинами.

Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них. Обставини вибуху, його причини та походження вибухового пристрою встановлюються.

Нагадаємо, у місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводу.

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