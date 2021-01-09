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09 січня 2021, 13:38 10

На Львіщині за дотриманням локдауну стежать мобільні групи поліції

09 січня 2021, 13:38 10
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Упродовж першого дня карантину поліцейські склали 63 адмінпротоколи
Упродовж першого дня карантину поліцейські склали 63 адмінпротоколи
Фото: Нацполіція
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У Львівській області створили додаткові мобільні групи, які перевіряють дотримання карантинних обмежень і реагують на випадки порушень.

Про це повідомляє Поліція Львівської області, передає RegioNews.

Поліцейські Львівщини контролюють дотримання карантину - створено додаткові мобільні групи, які реагують на факти порушення карантинних обмежень суб’єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами”, - йдеться в повідомленні.

В поліції регіону розповіли, що протягом першої доби від запровадження "карантину зимових канікул", поліцейські Львівщини виявили 63 порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали стосовно порушників.

Ми проводимо профілактичну та роз’яснювальну роботу з
керівниками та працівниками суб’єктів господарської діяльності та громадянами. Проте якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності”, - розповіли в поліції Львівщини.

Правоохоронці закликали підприємців ретельно дотримуватися карантинних обмежень, а громадян — носити засоби захисту в громадських будівлях та транспорті.

Нагадаємо, опівночі 8 січня в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

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