За останній рік на хабарі виявили 25 корупціонерів-прикордонників

Винними вже визнали 12 прикордонників

Винними вже визнали 12 прикордонників

Фото: з відкритих джерел

У 2020 році "на гарячому" вдалось затримати 25 військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Цього року робота підрозділів внутрішньої безпеки ДПСУ дозволила затримати на гарячому 25 військовослужбовців, які користуючись службовим становищем намагалися отримати неправомірну вигоду. Наразі винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 12 прикордонників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подальша перевірка в рамках кримінальних проваджень здійснюється виключно слідчими ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури та у взаємодії з іншими правоохоронними органами, зокрема, Служби безпеки України або Національної поліції.

Загалом з початку року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки державної прикордонної служби до ЄРДР внесено майже 200 відомостей щодо нечистих на руку прикордонників.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині на хабарництві спіймали начальника Регіонального офісу водних ресурсів.