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04 січня 2021, 10:19 128

Нардеп розповів, як "слуги" намагалися на Мальдіви вилетіти

04 січня 2021, 10:19 128
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Депутати вирішили розпродати залишок квитків на чартер через туристичне агентство
Депутати вирішили розпродати залишок квитків на чартер через туристичне агентство
Фото: з відкритих джерел
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Народні депутати від "Слуги народу" намагалися влаштувати новорічний корпоратив на Мальдівах, однак інформація про їх плани стала публічною і їм заборонили їхати на дорогі курорти.

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський в ефірі телеканалу ZIK.

Їм заборонили їхати в Домінікану... Там була така історія: низка народних депутатів, що відноситься до однієї групи впливу, вирішили корпоратив новорічний влаштувати на Мальдівах... Вони з одного боку зняли чартер, який летить прямо на Мальдіви, з Києва, десь дозаправляється, але летить на Мальдіви. Але так як в чартері 75 місць, а цих жлобів 30 осіб, то 45 місць вони виставили на продаж в турагентство, воно почало продавати місця в цьому літаку", - розповів він.

За його словами, депутати про свої плани не поширювалися, але, з огляду на те, що туроператор був в курсі, і за їх рахунок рекламував подорож, інформація незабаром стала публічною. Як зазначається, народні обранці почали стверджувати, що інформація про запланований чартер - це фейк.

Потім виявилося, що правда. Настукали їм по вухах, і все, і вони повинні були замінити корпоративну поїздку на Мальдіви Єгиптом", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що народні депутати не домовилися їхати на новорічні канікули на дорогі курорти.

Слуга народа бюджет депутат море відпочинок
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