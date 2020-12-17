"Слуги народу" на новорічні канікули погодилися не їхати на дорогі курорти - Кравчук

Непристойно відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза, вважає "слуга"

Непристойно відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза, вважає "слуга"

Фото: strana.ua

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що народні депутати домовилися не їхати на новорічні канікули на дорогі курорти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Цензор.net.

Така рекомендація є. Вибачте, це непристойно - відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні у кого не виникало питань, чому", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на питання, чи не пов'язано таке рішення з тим, що нардеп "Слуги народу" Валерій Колюх під час засідання Верховної Ради бронював готель для відпочинку і розглядав варіанти в Домініканській республіці за $6750, Кравчук відповіла: "Ні".

За її словами, це нормальне рішення для відповідальних політиків не їхати на дорогі курорти.

У нас в принципі ніхто сильно не їздив на Мальдіви і Сейшели. Я таких не знаю, хто був... Наскільки я знаю, найбільш популярні серед теплих країн - це Єгипет, хто любить кататися на лижах - то лижі, і багато будуть відпочивати в Україні ", - додала Кравчук.

Раніше повідомлялось, що нардеп від "Слуги народу" під час засідання Ради бронював готель у Домінікані.