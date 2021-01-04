Нардеп рассказал, как "слуги" пытались вылететь на Мальдивы

Депутаты решили распродать остаток билетов на чартер через туристическое агентство

Депутаты решили распродать остаток билетов на чартер через туристическое агентство

Фото: из открытых источников

Народные депутаты от "Слуги народа" пытались устроить новогодний корпоратив на Мальдивах, однако информация об их планах стала публичной и им запретили ехать на дорогие курорты.

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире телеканала ZIK.

Им запретили ехать в Доминикану... Там была такая история: ряд народных депутатов, относящийся к одной группе влияния, решили корпоратив новогодний устроить на Мальдивах... Они с одной стороны сняли чартер, который летит прямо на Мальдивы, из Киева, где-то дозаправляется, но летит на Мальдивы. Но так как в чартере 75 мест, а этих жлобов 30 человек, то 45 мест они выставили на продажу в турагентство, оно начало продавать места в этом самолете", - рассказал он.

По его словам, депутаты о своих планах не распространялись, но, учитывая то, что туроператор был в курсе, и за их счет рекламировал путешествие, информация вскоре стала публичной. Отмечается, что народные избранники начали утверждать, что информация о запланированном чартере - это фейк.

Потом оказалось, что правда. Настучали им по ушам, и все, и они должны были заменить корпоративную поездку на Мальдивы Египтом", - добавил нардеп.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что народные депутаты договорились не ехать на новогодние каникулы на дорогие курорты.