У Рівному рятувальники евакуювали понад півсотні людей з ТРЦ, що горів

Більшість евакуйованих - діти

Більшість евакуйованих - діти

Фото ДСНС в Рівненській області

У ТРЦ «Арена» у Рівному трапилася пожежа у підвальному приміщенні – горіли дерев’яні піддони.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Під час ліквідації пожежі в ТРЦ "АРЕНА" рятувальники Рівного евакуювали 53 людини, з них 30 дітей.

30 грудня на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загорання в підвалі ТЦ "АРЕНА" в місті Рівне по вулиці Київській.

На місце виклику було направлено чотири чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС. Рятувальники встановили, що пожежа трапилася у підвальному приміщенні, горіли дерев'яні піддони. Жертв та постраждалих немає.

Пожежу вдалося локалізувати упродовж 15 хвилин, а за пів години – повністю ліквідувати.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

До гасіння було залучено 4 пожежної одиниці техніки та 20 чоловік особового складу рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 грудня у Миколаєві трапилася масштабна пожежа - горів зерновий термінал на підприємстві "Нібулон".