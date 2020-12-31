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31 грудня 2020, 10:10 4

У Рівному рятувальники евакуювали понад півсотні людей з ТРЦ, що горів

31 грудня 2020, 10:10 4
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Більшість евакуйованих - діти
Більшість евакуйованих - діти
Фото ДСНС в Рівненській області
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У ТРЦ «Арена» у Рівному трапилася пожежа у підвальному приміщенні – горіли дерев’яні піддони.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Під час ліквідації пожежі в ТРЦ "АРЕНА" рятувальники Рівного евакуювали 53 людини, з них 30 дітей.

30 грудня на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загорання в підвалі ТЦ "АРЕНА" в місті Рівне по вулиці Київській.

На місце виклику було направлено чотири чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС. Рятувальники встановили, що пожежа трапилася у підвальному приміщенні, горіли дерев'яні піддони. Жертв та постраждалих немає.

Пожежу вдалося локалізувати упродовж 15 хвилин, а за пів години – повністю ліквідувати.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

До гасіння було залучено 4 пожежної одиниці техніки та 20 чоловік особового складу рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 грудня у Миколаєві трапилася масштабна пожежа - горів зерновий термінал на підприємстві "Нібулон".

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