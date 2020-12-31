У Рівному рятувальники евакуювали понад півсотні людей з ТРЦ, що горів
У ТРЦ «Арена» у Рівному трапилася пожежа у підвальному приміщенні – горіли дерев’яні піддони.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Під час ліквідації пожежі в ТРЦ "АРЕНА" рятувальники Рівного евакуювали 53 людини, з них 30 дітей.
30 грудня на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загорання в підвалі ТЦ "АРЕНА" в місті Рівне по вулиці Київській.
На місце виклику було направлено чотири чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС. Рятувальники встановили, що пожежа трапилася у підвальному приміщенні, горіли дерев'яні піддони. Жертв та постраждалих немає.
Пожежу вдалося локалізувати упродовж 15 хвилин, а за пів години – повністю ліквідувати.
Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
До гасіння було залучено 4 пожежної одиниці техніки та 20 чоловік особового складу рятувальників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 грудня у Миколаєві трапилася масштабна пожежа - горів зерновий термінал на підприємстві "Нібулон".