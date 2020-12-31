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31 декабря 2020, 10:10 6

В Ровно спасатели эвакуировали более полусотни человек из горящего ТРЦ

31 декабря 2020, 10:10 6
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Большинство эвакуированных - дети
Большинство эвакуированных - дети
Фото ГСЧС в Ровенской области
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В ТРЦ «Арена» в Ровно произошел пожар в подвальном помещении - горели деревянные поддоны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

Во время ликвидации пожара в ТРЦ "АРЕНА" спасатели Ровно эвакуировали 53 человека, из них 30 детей.

30 декабря на спецлинию "101" поступило сообщение о возгорании в подвале ТЦ "АРЕНА" в городе Ровно по улице Киевской.

На место вызова было направлено четыре дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС. Спасатели установили, что пожар случился в подвальном помещении, горели деревянные поддоны. Жертв и пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать в течение 15 минут, а по пол часа – полностью ликвидировать.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

К тушению было привлечено 4 единицы пожарной техники и 20 человек личного состава спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 декабря в Николаеве случился масштабный пожар - горел зерновой терминал на предприятии "Нибулон".

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