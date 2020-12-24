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24 грудня 2020, 17:44 5

У Запоріжжі етнічне злочинне угруповання разом з чиновниками тероризувало місцевих підприємців

24 грудня 2020, 17:44 5
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Після фіктивних перевірок накладали фіктивні штрафи, але вимагали цілком реальні "відкупні"
Фото СБУ
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Служба безпеки України блокувала діяльність одного з відомих в регіоні етнічних організованих злочинних угруповань, до якого входили чиновники держструктур.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, фігуранти ініціювали штучні перевірки державних підприємств та комерційних структур із дотримання земельного законодавства. За їх результатами накладались значні штрафні санкції, проте, за сплату відсотків від суми зловмисники обіцяли "порушникам" скасувати штрафи. До протиправної діяльності були залучені посадовці обласного Держгеокадастру.

У разі відмові від "співробітництва" учасники угруповання погрожували потерпілим насильницькими діями та фізичною розправою. Співробітники СБ України задокументували декілька фактів вимагання зловмисниками грошей з підприємців за "вирішення питання" з несплати штрафних санкцій.

Встановлено, що фігуранти за сприяння чиновників також обклали даниною фірми, які працюють у сфері оцінки землі. Зокрема, зловмисники вимагали майже 90 тисяч гривень з комерсанта, штучно звинуваченого в порушенні законодавства у сфері земельних відносин, - повідомляють в СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали у центрі Запоріжжя організатора та учасника злочинного угруповання під час отримання частини данини.

У ході проведення низки обшуків у помешканнях фігурантів та офісних приміщеннях вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність угруповання, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, незареєстровану гладкоствольну і травматичну зброю.

Наразі організатору та учаснику угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Також перевіряється причетність угруповання до скоєння у регіоні інших резонансних злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка контролювалася з-за кордону.

СБУ злочин Запоріжжя ОЗГ Держгеокадастр
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