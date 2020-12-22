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22 грудня 2020, 11:49 1174

Під Києвом у власному будинку пограбували мера Броварів

22 грудня 2020, 11:49 1174
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Поліція відкрила кримінальне провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження
Фото: з відкритих джерел
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В селі Гнідин у Київській області у ніч на 22 грудня кілька людей пограбували приватний будинок мера Броварів Ігоря Сапожка.

Як передає RegioNews, про це УНІАН повідомила прессекретар поліції Київської області Віталія Грохольська.

За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів було скоєно вночі.

Злочин вчинили декілька осіб. Вони проникли в приміщення, зв'язали мешканців будинку і забрали гроші та ювелірні прикраси", - повідомили в поліції.

Грохольська зазначила, що до лікарів мешканці будинку не зверталися.

Поліція відкрила кримінальне провадження, пошуки нападників тривають.

Нагадаємо, що Ігор Сапожко очолює Бровари з 2010 року. На посаду міського голови обирався від "Партії регіонів", вийшов з неї під кінець Євромайдану, 20 лютого. На місцевих виборах цього року балотувався від своєї партії "Єдність".

У місті Бровари на Київщині відбудеться повторне голосування на виборах міського голови.

злочин мер напад Київська область Бровари
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