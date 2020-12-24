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24 грудня 2020, 12:06 430

Заступник голови ОП Татаров підтвердив передачу його справи в СБУ

24 грудня 2020, 12:06 430
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Засідання ВАКС у справі тепер може не відбутися
Засідання ВАКС у справі тепер може не відбутися
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 24 грудня, засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову може не відбутися через зміни підслідності з НАБУ на СБУ.

Як передає RegioNews, про це Татаров повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, він зі ЗМІ дізнався про те, що засідання суду не може відбутися, оскільки саме Верховний суд напередодні прийняв рішення про передачу справи в СБУ.

"Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже три тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності. Нагадую, що за невдалою спробою помсти щодо мене стоїть скандальний директор НАБУ Ситник, який знаходиться в реєстрі корупціонерів і офіційно визнаний судом винним в корупції", - додав Татарів.

Раніше повідомлялося, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, у ВАКС повинні були обирати запобіжний захід для Татарова.

суд НАБУ СБУ ВАКС Олег Татаров
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