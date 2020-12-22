Подільську райраду на Одещині очолила представниця "Європейської солідарності"

Голову районної ради обрали сьогодні на другому засіданні першої сесії

Голову районної ради обрали сьогодні на другому засіданні першої сесії

ФОТО ІЗБІРКОМ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІЗБІРКОМ.

Кандидатуру Софії Ходюк від "Європейської солідарності" підтримали 22 обранці з 42, що увійшли у раду.

Перше пленарне засідання першої сесії Подільської райради відбулося ще 10 грудня.

Подільський район після укрупнення включає в себе Ананьївську, Балтську, Кодимську, Подільську міську, Зеленогірську, Любашівську, Окнянську, Савранську, Слобідську селищні, Долинську, Куяльницьку, Піщанську сільські територіальні громади і має населення 230 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня новостворений Одеський район очолив колишній нардеп - на першій сесії Одеської райради головою обрали Віталія Барвіненка.