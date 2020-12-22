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22 грудня 2020, 19:11 4

Подільську райраду на Одещині очолила представниця "Європейської солідарності"

22 грудня 2020, 19:11 4
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Голову районної ради обрали сьогодні на другому засіданні першої сесії
Голову районної ради обрали сьогодні на другому засіданні першої сесії
ФОТО ІЗБІРКОМ
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Головою Подільської районної ради в Одеській області стала представниця "Європейської солідарності" Софія Ходюк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІЗБІРКОМ.

Кандидатуру Софії Ходюк від "Європейської солідарності" підтримали 22 обранці з 42, що увійшли у раду.

Перше пленарне засідання першої сесії Подільської райради відбулося ще 10 грудня.

Подільський район після укрупнення включає в себе Ананьївську, Балтську, Кодимську, Подільську міську, Зеленогірську, Любашівську, Окнянську, Савранську, Слобідську селищні, Долинську, Куяльницьку, Піщанську сільські територіальні громади і має населення 230 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня новостворений Одеський район очолив колишній нардеп - на першій сесії Одеської райради головою обрали Віталія Барвіненка.

райрада Одеська область сесія вибори Європейська солідарність
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