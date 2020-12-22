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22 грудня 2020, 15:19 334

Мер Броварів Сапожко розповів про деталі нападу на нього та його родину

22 грудня 2020, 15:19 334
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Він запевнив, що не збирається знімати свою кандидатуру з виборів міського голови Броварів
Він запевнив, що не збирається знімати свою кандидатуру з виборів міського голови Броварів
Фото: з відкритих джерел
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Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вночі група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в його будинок, зв’язала сина та дружину, а потім на очах у близьких почали його бити.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Сапожко.

Вчора о пів на десяту вечора група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я - дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли", - розповів мер.

Він переконаний, що це не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. Сапожко сприймає цей факт як політичний тиск, з метою залякати та змусити його "зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів".

Нагадаємо, в селі Гнідин у Київській області у ніч на 22 грудня кілька людей пограбували приватний будинок мера Броварів Ігоря Сапожка. Поліція відкрила кримінальне провадження.

вибори кримінальна справа мер напад діти Бровари
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