Мер Броварів Сапожко розповів про деталі нападу на нього та його родину

Він запевнив, що не збирається знімати свою кандидатуру з виборів міського голови Броварів

Він запевнив, що не збирається знімати свою кандидатуру з виборів міського голови Броварів

Фото: з відкритих джерел

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вночі група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в його будинок, зв’язала сина та дружину, а потім на очах у близьких почали його бити.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Сапожко.

Вчора о пів на десяту вечора група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я - дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли", - розповів мер.

Він переконаний, що це не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. Сапожко сприймає цей факт як політичний тиск, з метою залякати та змусити його "зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів".

Нагадаємо, в селі Гнідин у Київській області у ніч на 22 грудня кілька людей пограбували приватний будинок мера Броварів Ігоря Сапожка. Поліція відкрила кримінальне провадження.