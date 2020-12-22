Подольский райсовет в Одесской области возглавила представительница "Европейской солидарности"

Председателя районного совета избрали сегодня на втором заседании первой сессии

Председателя районного совета избрали сегодня на втором заседании первой сессии

Фото ИЗБИРКОМ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИЗБИРКОМ.

Кандидатуру Софии Ходюк от "Европейской солидарности" поддержали 22 избранники из 42, вошедших в совет.

Первое пленарное заседание первой сессии Подольского райсовета произошло еще 10 декабря.

Подольский район после укрупнения включает в себя Ананьевскую, Балтскую, Кодымскую, Подольскую городскую, Зеленогорскую, Любашовскую, Окнянскую, Саврансюку, Слободскую поселковые, Долинскую, Куяльницкую, Песчанскую сельские территориальные общины и имеет население 230 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря созданный Одесский район возглавил бывший нардеп - на первой сессии Одесского райсовета председателем избрали Виталия Барвиненко.