Подольский райсовет в Одесской области возглавила представительница "Европейской солидарности"
Председателем Подольского районного совета в Одесской области стала представительница "Европейской солидарности" София Ходюк.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИЗБИРКОМ.
Кандидатуру Софии Ходюк от "Европейской солидарности" поддержали 22 избранники из 42, вошедших в совет.
Первое пленарное заседание первой сессии Подольского райсовета произошло еще 10 декабря.
Подольский район после укрупнения включает в себя Ананьевскую, Балтскую, Кодымскую, Подольскую городскую, Зеленогорскую, Любашовскую, Окнянскую, Саврансюку, Слободскую поселковые, Долинскую, Куяльницкую, Песчанскую сельские территориальные общины и имеет население 230 тысяч человек.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря созданный Одесский район возглавил бывший нардеп - на первой сессии Одесского райсовета председателем избрали Виталия Барвиненко.