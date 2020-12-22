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22 декабря 2020, 19:11 4

Подольский райсовет в Одесской области возглавила представительница "Европейской солидарности"

22 декабря 2020, 19:11 4
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Председателя районного совета избрали сегодня на втором заседании первой сессии
Председателя районного совета избрали сегодня на втором заседании первой сессии
Фото ИЗБИРКОМ
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Председателем Подольского районного совета в Одесской области стала представительница "Европейской солидарности" София Ходюк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИЗБИРКОМ.

Кандидатуру Софии Ходюк от "Европейской солидарности" поддержали 22 избранники из 42, вошедших в совет.

Первое пленарное заседание первой сессии Подольского райсовета произошло еще 10 декабря.

Подольский район после укрупнения включает в себя Ананьевскую, Балтскую, Кодымскую, Подольскую городскую, Зеленогорскую, Любашовскую, Окнянскую, Саврансюку, Слободскую поселковые, Долинскую, Куяльницкую, Песчанскую сельские территориальные общины и имеет население 230 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря созданный Одесский район возглавил бывший нардеп - на первой сессии Одесского райсовета председателем избрали Виталия Барвиненко.

райсовет Одесская область сессия выборы Европейская солидарность
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