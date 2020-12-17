У Держспоживслужбі заявили, що зараз підстав для посилення карантину в Києві немає

Там вважають, що введення більш жорстких обмежень буде необхідно у лютому

Там вважають, що введення більш жорстких обмежень буде необхідно у лютому

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Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан не бачить підстав для посилення карантину в Києві зараз. У введенні більш жорстких обмежень буде необхідність в лютому.

Як пише RegioNews, про це він повідомив в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, саме в лютому очікується зростання захворюваності COVID-19.

"Ні, підстав для цього немає (посилювати карантин раніше - ред.). У нас є підстави робити це в лютому, коли у нас прогнозується зростання захворюваності", - сказав Рубан.

Він додав, що зараз ситуація в Києві залишається напруженою.

"Вона напружена через стабільно високий показник госпіталізації важких випадків. Але негативом також є те, що менше звертаються за медичною допомогою або через недовіру до медицини, або через небажання. Тобто, займаються люди самолікуванням", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, раніше у Кличка виступили проти локдауну у Києві.