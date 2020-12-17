В Івано-Франківську запрацює ярмарок для підтримки місцевого бізнесу, - Марцінків

Він триватиме три-чотири дні

Він триватиме три-чотири дні

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У середмісті Івано-Франківська відкривають ярмарок на 3-4 дні, щоб підтримати місцевий бізнес.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на радіо "Західний полюс", пише RegioNews.

"В місті буде невеликий ярмарок на 3 -4 дні, щоб підприємці змогли поторгувати у цей непростий час. Це є підтримка місцевого бізнесу", - зазначив Марцінків.

Він додав, що традиційного новорічно-різдвяного ярмарку, який тривав щороку в Івано-Франківську упродовж місяця, не буде. Водночас, сказав мер, в Івано-Франківську сьогодні спостерігають спад захворювання на COVID-19.

"За останню добу в нас зафіксовано 69 випадків захворювання на коронавірус і це є один із найменших показників за останній місяць-півтора", - зауважив Марцінків.

За його словами, в COVID-лікарнях міста сьогодні перебувають 282 особи, з них 18 – у реанімаційних відділеннях.

Нагадаємо, днями мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре звернувся до Кабінету міністрів та президента з проханням не запроваджувати локдаун через пандемію COVID-19.