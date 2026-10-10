Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів РФ

Ілюстрація: Генштаб

Сили оборони України вчора та в ніч на 10 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії

Про це повідомили в Генштабі, передає RegioNews.

Серед уражених цілей – пункти управління окупантів, станція радіоелектронної боротьби, навчальний центр сержантів і склади матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, пункти управління російських підрозділів уразили поблизу Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині.

У районі Труханового Брянської області РФ українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби противника. А поблизу Хорлів на тимчасово окупованій території Херсонщини – навчальний центр сержантів російської армії.

Також під удар потрапили об’єкти технічного та матеріального забезпечення російських військ.

Суходільськ на Луганщині: уражено ремонтно-відновлювальну базу.

Чистякове на Донеччині: завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів.

Родинкове на Донеччині та Боровеньки на Луганщині: уражено два склади матеріально-технічних засобів. На складі в Боровеньках також зберігалося інженерне обладнання.

У Силах оборони наголосили, що робота з ураження ключових військових об’єктів російської армії триває.

Нагадаємо, раніше Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ. Зокрема, були уражені районі Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.