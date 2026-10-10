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10 жовтня 2026, 18:18

Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів РФ

10 жовтня 2026, 18:18
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Ілюстрація: Генштаб
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Сили оборони України вчора та в ніч на 10 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії

Про це повідомили в Генштабі, передає RegioNews.

Серед уражених цілей – пункти управління окупантів, станція радіоелектронної боротьби, навчальний центр сержантів і склади матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, пункти управління російських підрозділів уразили поблизу Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині.

У районі Труханового Брянської області РФ українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби противника. А поблизу Хорлів на тимчасово окупованій території Херсонщини – навчальний центр сержантів російської армії.

Також під удар потрапили об’єкти технічного та матеріального забезпечення російських військ.

  • Суходільськ на Луганщині: уражено ремонтно-відновлювальну базу.
  • Чистякове на Донеччині: завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів.
  • Родинкове на Донеччині та Боровеньки на Луганщині: уражено два склади матеріально-технічних засобів. На складі в Боровеньках також зберігалося інженерне обладнання.

У Силах оборони наголосили, що робота з ураження ключових військових об’єктів російської армії триває.

Нагадаємо, раніше Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ. Зокрема, були уражені районі Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

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