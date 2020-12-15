Більше мільйона: стало відомо, скільки держава витрачає на одного працівника НАБУ

Зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх співробітників правоохоронних органів

Зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх співробітників правоохоронних органів

Фото: з відкритих джерел

Витрати Національного антикорупційного бюро України на 1 працівника в рік складають 1,32 млн грн при загальній кількості 700 працівників бюро.

Про це передає RegioNews посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що при бюджеті в 0,9 млрд грн на рік 700 працівників НАБУ повернули лише 75,5 млн грн відшкодованих збитків в державний бюджет.

Наголошується, що розміри посадових окладів на 2020 рік в НАБУ складають:

директор НАБУ - 200 тис. грн;

перший заступник і заступник директора НАБУ - 100 тис. грн;

керівник управління - 75,6 тис. грн;

директор територіального управління - 63 тис. грн;

звичайний детектив НАБУ - 47,7 тис. грн.

Також працівники НАБУ отримують надбавки:

за вислугу років: до 5 років - 15%, понад 5 років - 20%, понад 10 років - 30%, понад 15 років - 40%;

за науковий ступінь - до 20%;

за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці - до 10%.

Раніше повідомлялося, що в парламенті розкритикували держбюджет-2021 через недостатнє фінансування поліції.