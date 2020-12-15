Більше мільйона: стало відомо, скільки держава витрачає на одного працівника НАБУ
Зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх співробітників правоохоронних органів
Зарплати працівників НАБУ є рекордними серед усіх співробітників правоохоронних органів
Витрати Національного антикорупційного бюро України на 1 працівника в рік складають 1,32 млн грн при загальній кількості 700 працівників бюро.
Про це передає RegioNews посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що при бюджеті в 0,9 млрд грн на рік 700 працівників НАБУ повернули лише 75,5 млн грн відшкодованих збитків в державний бюджет.
Наголошується, що розміри посадових окладів на 2020 рік в НАБУ складають:
- директор НАБУ - 200 тис. грн;
- перший заступник і заступник директора НАБУ - 100 тис. грн;
- керівник управління - 75,6 тис. грн;
- директор територіального управління - 63 тис. грн;
- звичайний детектив НАБУ - 47,7 тис. грн.
Також працівники НАБУ отримують надбавки:
- за вислугу років: до 5 років - 15%, понад 5 років - 20%, понад 10 років - 30%, понад 15 років - 40%;
- за науковий ступінь - до 20%;
- за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці - до 10%.
Раніше повідомлялося, що в парламенті розкритикували держбюджет-2021 через недостатнє фінансування поліції.
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