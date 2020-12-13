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13 грудня 2020, 17:12

Профспілка гірників погрожує масштабним керованим протестом

13 грудня 2020, 17:12
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До протесту закличуть, якщо до 20 грудня перед шахтарями не закриють зарплатну заборгованість
До протесту закличуть, якщо до 20 грудня перед шахтарями не закриють зарплатну заборгованість
Фото з допису Михайла Волинця у Facebook
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Про масштабний протест шахтарів, якщо перед ними не закриють зарплатну заборгованість, попереджає голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Про це повідомив Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У разі, якщо влада не закриє зарплатну заборгованість перед шахтарями до 20 грудня, як це було обіцяно під час останнього засідання уряду - Незалежна профспілка гірників України закликатиме гірників всіх держшахт до проведення страйків у всіх доступних формах. Цього разу не буде окремих, регіональних протестів! Буде один масштабний, керований! – написав Михайло Волинець.

Профспілковий діяч додав, що наразі про відмову спускатися у вибій або відвантажувати вугілля доки не буде повного розрахунку із боргами - заявили гірники шахт ДП "Львіввугілля", ДП "Мирноградвугілля" та ДП "Селидіввугілля".

Також він нагадав, що станом на п’ятницю 11 грудня, зарплатний борг перед працівниками вугільних підприємств державної форми власності перевищив 2 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шахтарям Львівщини заборгованість із зарплати обіцяють погасити.

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