Профспілка гірників погрожує масштабним керованим протестом
Про масштабний протест шахтарів, якщо перед ними не закриють зарплатну заборгованість, попереджає голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Про це повідомив Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
У разі, якщо влада не закриє зарплатну заборгованість перед шахтарями до 20 грудня, як це було обіцяно під час останнього засідання уряду - Незалежна профспілка гірників України закликатиме гірників всіх держшахт до проведення страйків у всіх доступних формах. Цього разу не буде окремих, регіональних протестів! Буде один масштабний, керований! – написав Михайло Волинець.
Профспілковий діяч додав, що наразі про відмову спускатися у вибій або відвантажувати вугілля доки не буде повного розрахунку із боргами - заявили гірники шахт ДП "Львіввугілля", ДП "Мирноградвугілля" та ДП "Селидіввугілля".
Також він нагадав, що станом на п’ятницю 11 грудня, зарплатний борг перед працівниками вугільних підприємств державної форми власності перевищив 2 млрд грн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шахтарям Львівщини заборгованість із зарплати обіцяють погасити.