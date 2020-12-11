Марченко пояснив, чому уряд відтермінував підвищення мінімалки до 6500 грн

Влада вважає, що підвищення мінімалки з 1 липня 2021 року могло спричинити інфляцію

Влада вважає, що підвищення мінімалки з 1 липня 2021 року могло спричинити інфляцію

Фото: Пресслужба Мінфіну

Уряд вирішив відтермінувати підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень після консультацій з міжнародними партнерами. Підвищення з 1 липня 2021 року могло спричинити інфляцію.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Як зазначив Марченко, остаточне рішення щодо підвищення ухвалять в середині наступного року.

За його словами, зміни мінімальної зарплатні пов’язані із багатьма суміжними чинниками, які впливають на соціально-економічну ситуацію.

"Ми прорахували можливість підвищити цей показник до 6000 гривень з початку року і до 6500 - з 1 липня. Але в процесі перемовин із міжнародними партнерами пролунали застереження щодо потенційних інфляційних небезпек. Звідси - побажання підстрахуватися, перенісши нововведення на кінець року", - сказав міністр.

Марченко нагадав, що йдеться не тільки про вплив на державний, а й на місцеві бюджети.

Нагадаємо, 27 листопада Кабмін відклав підвищення мінімалки на 6,5 тис.грн на кінець 2021 року.