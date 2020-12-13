На Харківщині вночі горіла Зміївська ТЕС
Вночі сталася пожежа на 9-му енергоблоці Зміївської ТЕС. Постраждалих немає, причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області.
13 грудня о 01:04 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, с. Слобожанське, вул. Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС, енергоблок №9, корпус Б.
По прибуттю було встановлено, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів та відбулося підвищення температури в 4-ох бункерах золи. Площа пожежі складала 50 кв. м.
О 03:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08:36, - повідомляють рятувальники.
Постраждалих немає.
Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
До гасіння було залучено 60 чол. особового складу та 16 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня у Полтаві масштабну пожежу гасили більше 9 годин.