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13 грудня 2020, 12:44

На Харківщині вночі горіла Зміївська ТЕС

13 грудня 2020, 12:44
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Пожежу повністю ліквідували
Пожежу повністю ліквідували
Фото ГУ ДСНС України у Харківській області
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Вночі сталася пожежа на 9-му енергоблоці Зміївської ТЕС. Постраждалих немає, причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області.

13 грудня о 01:04 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, с. Слобожанське, вул. Балаклійське шосе, 2, Зміївська ТЕС, енергоблок №9, корпус Б.

По прибуттю було встановлено, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів та відбулося підвищення температури в 4-ох бункерах золи. Площа пожежі складала 50 кв. м.

О 03:45 вогонь вдалось узяти під контроль та локалізувати. Повна ліквідація пожежі відбулась о 08:36, - повідомляють рятувальники.

Постраждалих немає.

Причина виникнення займання, обставини і збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

До гасіння було залучено 60 чол. особового складу та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня у Полтаві масштабну пожежу гасили більше 9 годин.

пожежа рятувальники ДСНС Харківська область ТЕЦ
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