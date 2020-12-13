У Полтаві ідентифікували обгоріле тіло, знайдене на пожежі в історичній будівлі

Це був місцевий чоловік

Це був місцевий чоловік

Фото з відкритих джерел

Поліція Полтави ідентифікувала особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після пожежі в кінотеатрі «Котляревського».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі по вулиці Соборності, 31.

Ним виявився місцевий хлопець, 1993 року народження.

Наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Поліція Полтави ідентифікувала особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після пожежі в кінотеатрі "Котляревського"... Posted by Поліція Полтавської області on Saturday, December 12, 2020

Нагадаємо, що за фактом пожежі поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Полтави на місці пожежі знайшли тіло людини.