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13 грудня 2020, 11:49 5

У Полтаві ідентифікували обгоріле тіло, знайдене на пожежі в історичній будівлі

13 грудня 2020, 11:49 5
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Це був місцевий чоловік
Це був місцевий чоловік
Фото з відкритих джерел
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Поліція Полтави ідентифікувала особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після пожежі в кінотеатрі «Котляревського».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі по вулиці Соборності, 31.

Ним виявився місцевий хлопець, 1993 року народження.

Наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Поліція Полтави ідентифікувала особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після пожежі в кінотеатрі "Котляревського"...

Posted by Поліція Полтавської області on Saturday, December 12, 2020

Нагадаємо, що за фактом пожежі поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Полтави на місці пожежі знайшли тіло людини.

кримінал пожежа Полтава поліція кінотеатри
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