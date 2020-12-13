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13 декабря 2020, 12:44 2

На Харьковщине ночью горела Змиевская ТЭС

13 декабря 2020, 12:44 2
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Пожар полностью ликвидировали
Пожар полностью ликвидировали
Фото ГУ ДСНС Украины в Харьковской области
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Ночью произошел пожар на 9-м энергоблоке Змиевской ТЭС. Пострадавших нет, причина возникновения возгорания, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

13 декабря в 01:04 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем по адресу: Харьковская область, Змиевской р-н, с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок №9, корпус Б.

По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составила 50 кв. м.

В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 08:36, - сообщают спасатели.

Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.

К тушению было привлечено 60 человек личного состава и 16 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в Полтаве масштабный пожар тушили более 9 часов.

пожар спасатели ГСЧС Харьковская область ТЭЦ
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