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09 грудня 2020, 14:43 107

У Полтаві ліквідували масштабну пожежу, яку гасили більше 9 годин

09 грудня 2020, 14:43 107
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Історична будівля в центрі міста загорілась близько 4-ї ранку 9 грудня
Історична будівля в центрі міста загорілась близько 4-ї ранку 9 грудня
Фото: ДСНС
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Рятувальники завершили ліквідацію пожежі в історичній будівлі у центрі Полтави на вулиці Соборності, 31.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

О 13:06 пожежу в двоповерховій будівлі торгівельно-розважального центру (колишнього кінотеатру) ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Також рятувальники підтвердили інформацію про знайдене тіло людини, обставини загибелі та дані про особу встановлюються.

Нагадаємо, Зранку 9 грудня стало відомо, що у Полтаві горить історична будівля: центр перекрито. Пожежа у будівлі-пам'ятці архітектури в центрі Полтаві спалахнула близько четвертої години ранку. Загорілася історична споруда 1810 року будівництва. Загальна площа пожежі склала близько 600 кв м.

Згодом на місці пожежі знайшли тіло людини, за фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження.

Полтава пожежа ДСНС рятувальники смерть вогонь
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